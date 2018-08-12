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Динамо – Славия: чехи рекомендуют своим фанатам не передвигаться по Киеву в клубной символике

10:10 19 Читати українською
Динамо – Славия: чехи рекомендуют своим фанатам не передвигаться по Киеву в клубной символике
Славия – Динамо – 1:1

Чешская Славия накануне ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Динамо провела инструктаж среди собственных болельщиков относительно поездки в Киев.

"Мы настоятельно не рекомендуем всем нашим болельщиам передвигаться Киевом в клубной символике: одежде, шарфах и с флагами. Наши цвета напоминают местным жителям болельщиков московского Спартака.

Динамо – Славия: два основных игрока пражан могут пропустить матч

Мы предупреждаем фанатов, что украинцы очень чувствительны к любому выражению пророссийских настроений, и призываем избегать подобных проявлений", – говорится в сообщении пресс-службы Славии.

Напомним, матч Динамо – Славия состоится в Киеве 14 августа, начало в 19:30.

Славия перед матчем против Динамо одержала четвёртую подряд победу в чемпионате

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Динамо Киев - Славия Прага: Вторник 14 августа 2018

Динамо Киев
до матча
2
дн
:
8
час
:
57
мин
Славия Прага
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футбольные фанаты Славия Прага Славия Прага Динамо Киев - Славия Прага Лига чемпионов
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