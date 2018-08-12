Динамо – Славия: чехи рекомендуют своим фанатам не передвигаться по Киеву в клубной символике

Чешская Славия накануне ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Динамо провела инструктаж среди собственных болельщиков относительно поездки в Киев.

"Мы настоятельно не рекомендуем всем нашим болельщиам передвигаться Киевом в клубной символике: одежде, шарфах и с флагами. Наши цвета напоминают местным жителям болельщиков московского Спартака.

Динамо – Славия: два основных игрока пражан могут пропустить матч

Мы предупреждаем фанатов, что украинцы очень чувствительны к любому выражению пророссийских настроений, и призываем избегать подобных проявлений", – говорится в сообщении пресс-службы Славии.

Напомним, матч Динамо – Славия состоится в Киеве 14 августа, начало в 19:30.

Славия перед матчем против Динамо одержала четвёртую подряд победу в чемпионате