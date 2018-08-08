Врач Динамо: Во время матча со Славией Хацкевича и Бойко ужалила оса, и это не случайность

Врач Динамо Леонид Миронов рассказал с каким испытанием столкнулись киевляне на стадионе Эден Арена во время матча против чешской Славии (1:1).

"Когда в начале игры Бойко нуждался в медицинской помощи, мы с массажистом выбежали на поле, я еще не понимал, что произошло с Денисом. Были всякие мысли, но, когда вратарь поднял майку и сказал, что его укусила оса или пчела, а я осмотрел ужаленное место, все стало на свои места. Жала там не было – значит, точно оса.

Славия – Динамо: Бойко в начале матча ужалила оса

Во время игры оса укусила за палец и Александра Хацкевича. А два такие события за матч – это не случайно. Очень похоже, что в Эден Арены с насекомыми большая проблема: из-за жары где-то появились гнезда, и осы летают у поля в поисках прохлады и влаги. А вы себе не представляете, насколько это опасно. Стоит осе попасть в горло игроку на вдохе и ужалить слизистую – это отек и угроза мгновенной асфиксии. Другими словами – прямая угроза жизни", – цитирует врача Динамо Леонида Миронова издание sport-express.

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