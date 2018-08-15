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Хачериди не хотел провоцировать российских болельщиков, – пресс-атташе ПАОКа

19:29 142 Читати українською
Хачериди не хотел провоцировать российских болельщиков, – пресс-атташе ПАОКа
Евгений Хачериди / Фото ФФУ

В пресс-службе ПАОКа объяснили вчерашний поступок украинского защитника Евгения Хачериди, который после матча с московским Спартаком показал российским болельщикам щитки в цветах флага Украины.

"Я не верю, что Хачериди специально показал щитки фанатам Спартака.

Украинец передал российскому фанату свою футболку после того, как он попросил Евгения.

Хачериди после матча со Спартаком показал болельщикам щитки с флагом Украины

Хачериди – серьезный и порядочный человек с отличным поведением и высоким уровнем профессионализма", – цитирует пресс-атташе ПАОКа издание sport-express.

Напомним, греческий ПАОК вчера сыграл вничью со Спартаком и по сумме двух матчей выбил московскую команду из розыгрыша Лиги чемпионов.

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Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Спартак Москва - ПАОК: Вторник 14 августа 2018

Спартак Москва
Матч окончен
0 : 0
ПАОК
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Спартак Москва - ПАОК Евгений Хачериди Евгений Хачериди ПАОК ПАОК Лига чемпионов
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