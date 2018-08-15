Хачериди не хотел провоцировать российских болельщиков, – пресс-атташе ПАОКа

В пресс-службе ПАОКа объяснили вчерашний поступок украинского защитника Евгения Хачериди, который после матча с московским Спартаком показал российским болельщикам щитки в цветах флага Украины.

"Я не верю, что Хачериди специально показал щитки фанатам Спартака.

Украинец передал российскому фанату свою футболку после того, как он попросил Евгения.

Хачериди после матча со Спартаком показал болельщикам щитки с флагом Украины

Хачериди – серьезный и порядочный человек с отличным поведением и высоким уровнем профессионализма", – цитирует пресс-атташе ПАОКа издание sport-express.

Напомним, греческий ПАОК вчера сыграл вничью со Спартаком и по сумме двух матчей выбил московскую команду из розыгрыша Лиги чемпионов.

Андронов: Все, кто пишет и обращает внимание на щитки Хачериди, – просто клоуны