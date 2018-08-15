Андронов: Все, кто пишет и обращает внимание на щитки Хачериди, – просто клоуны

Известный российский комментатор Алексей Андронов отреагировал на поступок защитника ПАОКа Евгения Хачериди, который показал болельщикам щитки в цветах флага Украины после матча со Спартаком в Москве.

"Мое мнение – все, кто пишет и обращает внимание на щитки Хачериди, – просто недалекие, глупые и несерьезные люди. Клоуны. Так и с бутсами Шакири было.

Хачериди после матча со Спартаком показал болельщикам щитки с флагом Украины

Это не исключает довольно глупой и недальновидной провокации – Шакири в них просто играл, а Хачериди специально показал", – написал Андронов на своей странице в Фейсбук.