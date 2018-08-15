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Хачеріді не хотів провокувати російських вболівальників, – прес-аташе ПАОКа

19:29 1011 Читать на русском
Хачеріді не хотів провокувати російських вболівальників, – прес-аташе ПАОКа
Євген Хачеріді / Фото ФФУ

У прес-службі ПАОКа пояснили вчорашній вчинок українського захисника Євгена Хачеріді, який після матчу з московським Спартаком показав російським вболівальникам щитки в кольорах прапору України.

"Я не вірю, що Хачеріді спеціально показав щитки фанатам Спартака.

Українець передав російському фанату свою футболку після того, як він попросив Євгена.

Хачеріді після матчу зі Спартаком показав вболівальникам щитки з прапором України

Хачеріді – серйозна і порядна людина з відмінною поведінкою та високим рівнем професіоналізму", – цитує прес-аташе ПАОКа видання sport-express.

Нагадаємо, грецький ПАОК вчора зіграв внічию зі Спартаком і за сумою двох матчів вибив московську команду з розіграшу Ліги чемпіонів.

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Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Спартак Москва - ПАОК: Вівторок 14 серпня 2018

Спартак Москва
Матч завершено
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Спартак Москва - ПАОК Євген Хачеріді Євген Хачеріді ПАОК ПАОК Ліга чемпіонів
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