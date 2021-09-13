Гвардиола выделил самый важный матч для Манчестер Сити в Лиге чемпионов – неожиданное унижение Месси и Ко
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против РБ Лейпциг.
"Опасно ли фокусироваться на Месси перед матчем с РБ Лейпциг? Абсолютно. Самой сложной игрой для нас будет первая – против РБ Лейпциг. Это самая важная игра. Я ни секунды не думаю о ПСЖ. Команды, с которыми нам предстоит встретиться в группе, очень непростые.
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РБ Лейпциг достиг прогресса в Германии. Баварию не остановить, но постоянно быть то вторыми, то третьими там, борясь с Боруссией Дортмунд – для нас это будет хороший тест. И важно играть так, как мы играли в субботу (против Лестера, – прим.)", – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
К слову, Манчестер Сити встретится с РБ Лейпциг уже 15 сентября, начало встречи в 22:00. Также в группе A оказались ПСЖ и Брюгге.
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