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Гвардиола: Шальке ничего не создал, а мы подарили им два гола и удаление

10:47 7 Читати українською
Гвардиола: Шальке ничего не создал, а мы подарили им два гола и удаление
Хосеп Гвардиола / Фото Манчестер Сити

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Шальке, в котором его команда одержала драматичную победу.

"Великолепный результат. Мы подарили им два пенальти, затем – красную карточку, а в этом турнире это не очень хорошо. Мы все еще не готовы биться за последние стадии ЛЧ, но результат хороший.

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Мы играли хорошо, но легко теряли мячи, а в Лиге чемпионов этого допускать нельзя. Были ли пенальти? Я думаю, что да, я доверяю VAR. Иногда у меня есть возражения, но не в этот раз. Пенальти были в обоих эпизодах.

Мы сыграли с невероятным характером. Подарили им два гола, хотя они не сделали абсолютно ничего. Еще ничего не закончено, ЛЧ – это совсем другой турнир", – цитирует Гвардиолу ВВС.

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Лига чемпионов1/8 финалаФелтинс-арена (Гельзенкирхен)

Шальке - Манчестер Сити: Среда 20 февраля 2019

Шальке
Матч окончен
2 : 3
Манчестер Сити
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Манчестер Сити Манчестер Сити Лига чемпионов Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Шальке - Манчестер Сити
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