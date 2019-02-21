Гвардиола: Шальке ничего не создал, а мы подарили им два гола и удаление

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Шальке, в котором его команда одержала драматичную победу.

"Великолепный результат. Мы подарили им два пенальти, затем – красную карточку, а в этом турнире это не очень хорошо. Мы все еще не готовы биться за последние стадии ЛЧ, но результат хороший.

Шальке – Манчестер Сити – 2:3 – видео голов и обзор матча

Мы играли хорошо, но легко теряли мячи, а в Лиге чемпионов этого допускать нельзя. Были ли пенальти? Я думаю, что да, я доверяю VAR. Иногда у меня есть возражения, но не в этот раз. Пенальти были в обоих эпизодах.

Мы сыграли с невероятным характером. Подарили им два гола, хотя они не сделали абсолютно ничего. Еще ничего не закончено, ЛЧ – это совсем другой турнир", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Манчестер Сити в меньшинстве вырвал победу над Шальке: нелогичный матч, триумф VAR и восемь минут славы для Зинченко