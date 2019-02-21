Гвардіола: Шальке нічого не створив, а ми подарували їм два голи і вилучення

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився враженнями від першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Шальке, в якому його команда здобула драматичну перемогу.

"Чудовий результат. Ми подарували їм два пенальті, потім – червону картку, а в цьому турнірі це не дуже добре. Ми все ще не готові битися за останні стадії ЛЧ, але результат хороший.

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Ми грали добре, але легко втрачали м'ячі, а в Лізі чемпіонів цього допускати не можна. Чи були пенальті? Я думаю, що так, я довіряю VAR. Іноді у мене є заперечення, але не цього разу. Пенальті були в обох епізодах.

Ми зіграли з неймовірним характером. Подарували їм два голи, хоча вони не зробили абсолютно нічого. Ще нічого не закінчено, ЛЧ – це зовсім інший турнір", – цитує Гвардіолу ВВС.

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