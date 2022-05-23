"Горожане" оформили невероятный камбек за пять минут, проигрывая 0:2 Астон Вилле, и завоевали золотые медали чемпионата Англии.

"Олекс много дал нам во втором тайме": Гвардиола – о вкладе Зинченко, чемпионстве и пиве с сигарами в Манчестере

Это было похоже на победу Реала над Сити в полуфинале Лиги чемпионов, когда на Сантьяго Бернабеу мадридцы забили дважды за минуту, перевели матч в овертайм и там дожали визави. Сходство заметил Хосеп Гвардиола и пошутил.

"Я позвонил в Реал Мадрид, они дали мне хороший совет. На самом же деле нет никаких объяснений тогдашнему камбеку мадридцев и нашему. Это просто импульс. Всегда приятно переживать такую ​​ситуацию. Это поможет нам стать сильнее в следующем сезоне", – цитирует Пепа Marca .