Гвардиола рассыпался в комплиментах юному таланту Борусии Д – о Холанде наставник Манчестер Сити не упоминал
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола остался впечатлен игрой полузащитника "шмелей" Джуда Беллингема.
"Я не могу поверить, что Беллингему всего 17 лет. Возможно, он обманывает. Он настолько хорошо выглядел, это отличный игрок", – цитирует Гвардиолу Sky Deutschland.
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Джуд Беллингем перешел летом в Боруссию Д из Бирмингема за 23 млн евро. Несмотря на свой юный возраст, английский хавбек почти сразу начал попадать в стартовый состав немецкого гранда.
Напомним, Сити обыграл Боруссию Д по сумме двух матчей (4:2) и пробился в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с ПСЖ.
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