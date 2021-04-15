"Я не могу поверить, что Беллингему всего 17 лет. Возможно, он обманывает. Он настолько хорошо выглядел, это отличный игрок", – цитирует Гвардиолу Sky Deutschland.

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Джуд Беллингем перешел летом в Боруссию Д из Бирмингема за 23 млн евро. Несмотря на свой юный возраст, английский хавбек почти сразу начал попадать в стартовый состав немецкого гранда.

Напомним, Сити обыграл Боруссию Д по сумме двух матчей (4:2) и пробился в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с ПСЖ.

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