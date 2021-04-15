"Я не можу повірити, що Беллінгему всього 17 років. Можливо, він обманює. Він настільки добре виглядав, це чудовий гравець", – цитує Гвардіолу Sky Deutschland.

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Джуд Беллінгем перейшов влітку у Борусію Д з Бірмінгема за 23 млн євро. Попри свій юний вік, англійський хавбек майже одразу почав потрапляти у стартовий склад німецького гранда.

Нагадаємо, Сіті обіграв Борусію Д за сумою двох матчів (4:2) та пробився у півфінал Ліги чемпіонів, де зустрінеться з ПСЖ.

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