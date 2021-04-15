Гвардіола розсипався у компліментах юному таланту Борусії Д – про Холанда наставник Ман Сіті не згадував
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола залишився вражений грою півзахисника "джмелів" Джуда Беллінгема.
"Я не можу повірити, що Беллінгему всього 17 років. Можливо, він обманює. Він настільки добре виглядав, це чудовий гравець", – цитує Гвардіолу Sky Deutschland.
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Джуд Беллінгем перейшов влітку у Борусію Д з Бірмінгема за 23 млн євро. Попри свій юний вік, англійський хавбек майже одразу почав потрапляти у стартовий склад німецького гранда.
Нагадаємо, Сіті обіграв Борусію Д за сумою двох матчів (4:2) та пробився у півфінал Ліги чемпіонів, де зустрінеться з ПСЖ.
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