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Манчестер Сити – Реал: Агуэро тренируется в усиленном режиме, чтобы восстановиться к матчу Лиги чемпионов

22 июля 20:47 - Читати українською
Манчестер Сити – Реал: Агуэро тренируется в усиленном режиме, чтобы восстановиться к матчу Лиги чемпионов
Серхио Агуэро / Reuters

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро все еще надеется сыграть в матче Лиги чемпионов против Реала вопреки прогнозам врачей.

 

Агуэро занимается три раза в день в тренировочном зале, чтобы восстановиться к ответному матчу против Реала, информирует Daily Mail.

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Отмечается, что операция на колене нападающего прошла лучше, чем ожидалось. Скорее всего, Агуэро не будет готов сыграть полный матч против Реала, но надеется выйти на замену.

К слову, в активе Серхио Агуэро 32 поединка в различных соревнованиях, в которых аргентинец забил 23 мяча.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал Мадрид Серхио Серхио Агуэро
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