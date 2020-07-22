Манчестер Сити – Реал: Агуэро тренируется в усиленном режиме, чтобы восстановиться к матчу Лиги чемпионов

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро все еще надеется сыграть в матче Лиги чемпионов против Реала вопреки прогнозам врачей.

Агуэро занимается три раза в день в тренировочном зале, чтобы восстановиться к ответному матчу против Реала, информирует Daily Mail.

Манчестер Сити – Реал: Агуэро точно пропустит матч Лиги чемпионов

Отмечается, что операция на колене нападающего прошла лучше, чем ожидалось. Скорее всего, Агуэро не будет готов сыграть полный матч против Реала, но надеется выйти на замену.

К слову, в активе Серхио Агуэро 32 поединка в различных соревнованиях, в которых аргентинец забил 23 мяча.

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