"Мы должны принять критику. Мы играем через каждые три дня, и, когда ты выигрываешь, все хорошо, но если проиграешь, болельщики готовы рвать и метать. Часть критики была справедливой, и ее нужно принимать. Это часть нашей работы.

Дебют Зинченко в нынешней Лиге чемпионов в видеообзоре матча Марсель – Манчестер Сити – 0:3

Не стоит забывать, через что мы прошли в последнее время: недостаток подготовки в межсезонье, травмы и коронавирус. Но в Лиге чемпионов у нас сейчас все хорошо, и я уверен, что мы будем последовательны и в чемпионате", – поделился Гвардиола в комментарии BT Sport.

Напомним, Манчестер Сити с Зинченко в составе разгромил Марсель (3:0) и возглавляет группу C в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов: Атлетико дублем Фелиша дожал Зальцбург, Бавария едва взяла Москву, Ман Сити Зинченко разбил Марсель