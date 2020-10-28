"Ми повинні прийняти критику. Ми граємо через кожні три дні, і, коли ти виграєш, все добре, але, якщо програєш, вболівальники готові рвати і метати. Частина критики була справедливою, і її потрібно приймати. Це частина нашої роботи.

Дебют Зінченка у цьогорічній Лізі чемпіонів у відеоогляді матчу Марсель – Манчестер Сіті – 0:3

Не варто забувати, через що ми пройшли останнім часом: нестата підготовки в міжсезоння, травми і коронавірус. Але в Лізі чемпіонів у нас зараз все добре, і я впевнений, що ми будемо послідовні і в чемпіонаті", – поділився Гвардіола у коментарі BT Sport.

Нагадаємо, Манчестер Сіті із Зінченком у складі розгромив Марсель (3:0) та очолює групу C в Лізі чемпіонів.

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