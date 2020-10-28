Гвардіола відреагував на критику Манчестер Сіті після серії невдалих поєдинків
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував невдалі результати команди останнім часом.
"Ми повинні прийняти критику. Ми граємо через кожні три дні, і, коли ти виграєш, все добре, але, якщо програєш, вболівальники готові рвати і метати. Частина критики була справедливою, і її потрібно приймати. Це частина нашої роботи.
Дебют Зінченка у цьогорічній Лізі чемпіонів у відеоогляді матчу Марсель – Манчестер Сіті – 0:3
Не варто забувати, через що ми пройшли останнім часом: нестата підготовки в міжсезоння, травми і коронавірус. Але в Лізі чемпіонів у нас зараз все добре, і я впевнений, що ми будемо послідовні і в чемпіонаті", – поділився Гвардіола у коментарі BT Sport.
Нагадаємо, Манчестер Сіті із Зінченком у складі розгромив Марсель (3:0) та очолює групу C в Лізі чемпіонів.
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