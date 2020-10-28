Манчестер Сити не испытал проблем в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Марселя. Смотрите видео голов и обзор матча Марсель – Манчестер Сити.

Манчестер Сити открыл счет в первой половине, когда Де Брюйне воспользовался несогласованностью действий защитников Марселя и выкатил Торресу фактически на пустые ворота. Во втором тайме "горожане" добили соперника голами Гюндогана и Стерлинга с близкого расстояния. Добавим, что Зинченко впервые появился на поле в матче Лиги чемпионов в текущем сезоне, отыграв 68 минут.

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Таким образом, Манчестер Сити набрал 6 пунктов и возглавляет группу C, Марсель с 0 очков является главным аутсайдером квартета.