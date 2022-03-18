"Что я могу сказать? Они прошли через невероятно сложный групповой этап, а затем в течение 180 минут выглядели лучше Юнайтеда. Ты пытаешься навязать свою игру, но иногда это сложно.

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Играть второй матч на выезде всегда труднее. Но это восемь лучших команд Европы, все дороги тяжелые. Они играют на победу, и мы играем на победу. Мы знаем, что нам будет сложно навязать нашу игру, потому что они хорошо сопротивляются. Мои игроки знают, что им нужно делать. Мы должны быть умными, ждать подходящего момента.

Челси или Реал в полуфинале? Нас ждет тяжелая работа с Атлетико, прежде чем мы подумаем о следующем раунде. Я не отвечу на этот вопрос", – цитирует Гвардиолу официальный сайт Ман Сити.

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