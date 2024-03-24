Центральный защитник Эвертона и сборной Англии Джарред Брентуэйт имеет большие шансы летом пойти на повышение.

Манчестер Сити положил глаз на Брентуэйта, сообщает Daily Mail. Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Реал также заинтересованы в трансфере защитника Эвертона.

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"Ирискам" удается отпугнуть большинство клубов ценой – за Джарреда просят более 60 миллионов фунтов. Однако Манчестер Сити готов выложить такую сумму.

Эвертон в этом сезоне борется за выживание из-за штрафа, но Брентуэйт демонстрирует высокий уровень рядом с Миколенко и готовится к дебюту в сборной Англии.

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В распоряжении Гвардиолы достаточно центрбеков: Диаш, Аканджи, Гвардиол, Аке, Стоунз. Впрочем, тренер любит экспериментировать с позициями защитников.

Например, Стоунз переквалифицировался в хавбека, а Брентвейт по своим характеристикам похож на Джона, который пришел в Сити именно из Эвертона.