Гвардіола націлився на чергового центрбека за 60 млн – МЮ і Реал також хочуть партнера Миколенка
Центральний захисник Евертона та збірної Англії Джарред Брентвейт має великі шанси влітку піти на підвищення.
Манчестер Сіті накинув оком на Брентвейта, повідомляє Daily Mail. Манчестер Юнайтед, Тоттенхем і Реал також зацікавлені у трансфері захисника Евертона.
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"Ірискам" вдається відлякати більшість клубів ціною – за Джарреда просять понад 60 мільйонів фунтів. Однак Манчестер Сіті готовий викласти таку суму.
Евертон у цьому сезоні бореться за виживання через штраф, але Брентвейт демонструє високий рівень поруч з Миколенком і готується до дебюту в збірній Англії.
У розпорядженні Гвардіоли достатньо центрбеків: Діаш, Аканджі, Гвардіол, Аке, Стоунз. Втім, тренер любить експериментувати з позиціями захисників.
Наприклад, Стоунз перекваліфікувався у хавбека, а Брентвейт за своїми характеристиками схожий на Джона, який прийшов у Сіті саме з Евертона.