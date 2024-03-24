Центральний захисник Евертона та збірної Англії Джарред Брентвейт має великі шанси влітку піти на підвищення.

Манчестер Сіті накинув оком на Брентвейта, повідомляє Daily Mail. Манчестер Юнайтед, Тоттенхем і Реал також зацікавлені у трансфері захисника Евертона.

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"Ірискам" вдається відлякати більшість клубів ціною – за Джарреда просять понад 60 мільйонів фунтів. Однак Манчестер Сіті готовий викласти таку суму.

Евертон у цьому сезоні бореться за виживання через штраф, але Брентвейт демонструє високий рівень поруч з Миколенком і готується до дебюту в збірній Англії.

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У розпорядженні Гвардіоли достатньо центрбеків: Діаш, Аканджі, Гвардіол, Аке, Стоунз. Втім, тренер любить експериментувати з позиціями захисників.

Наприклад, Стоунз перекваліфікувався у хавбека, а Брентвейт за своїми характеристиками схожий на Джона, який прийшов у Сіті саме з Евертона.