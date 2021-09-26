Лионель Месси и Марко Верратти возобновили тренировки с командой после повреждений, информирует RMC Sport.

Неймар разозлил Мбаппе своим эгоизмом – конфликты разрывают ПСЖ даже при отсутствии Месси

Во вторник (28 сентября) ПСЖ будет играть против Манчестер Сити в рамках 2-го тура Лиги чемпионов. Окончательное решение об участии обоих игроков будет приниматься в понедельник. Ожидается, что Месси будет по крайней мере в заявке.

Напомним, в первом туре ПСЖ поделил очки с Брюгге (1:1), а Манчестер Сити разбил РБ Лейпциг (6:3).

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