Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про стан справ у своїй команді перед матчем проти ПСЖ в рамках Ліги чемпіонів.

"Мессі належить до типу гравців, які самі за себе говорять на полі. Те, чого він досяг у своїй кар'єрі, унікальне. Сподіваюся, завтра він зможе зіграти в цьому матчі.

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У минулому сезоні ми зустрічалися з парижанами. Це була фантастична команда, у нас вийшла напружена гра, але тепер у них є Мессі. ПСЖ – наші серйозні конкуренти. Це нова зустріч, груповий етап Ліги чемпіонів, все по-іншому. Подивимося, що трапиться.

Джон Стоунз пізніше почав сезон. Коли він повернувся після травми, Ляпорт та Діаш грали добре. Потім Джон поїхав у збірну, де отримав травму. Тепер він знову готовий, а Рубен та Емерік знову грають добре. Я знаю, що Джон буде готовий. Він прекрасна людина, і він покаже свої якості. Іноді, щоб щось повернути, потрібно почекати. Потім кожного разу, коли ви граєте, грайте добре! Зараз Рубен й Емерік грають добре", – цитує Гвардіолу прес-служба Манчестер Сіті.

Нагадаємо, матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів ПСЖ – Манчестер Сіті відбудеться завтра, 28 вересня, в Парижі. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом. "Містяни" почали турнір перемогою над РБ Лейпциг, а парижани розписали нічию з Брюгге.

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