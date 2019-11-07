Звезда Аталанты отметил неудачный штрафной Малиновского, который мог принести победу над Манчестер Сити

Хавбек Аталанты Йосип Иличич прокомментировал результат матча 4 тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити (1:1).

"В конце концов, мы вполне могли достичь большего, даже в игре против такой замечательной команды.

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Манчестер Сити хорошо держал мяч в последние несколько минут, также мы сожалеем о шансе, который мы имели со штрафного удара (украинец Руслан Малиновский выполнил стандарт, но пробил слишком слабо и Уокер забрал мяч – прим.). Теперь возвращаемся к выступлениям в чемпионате", – сказал Иличич в комментарии Sky Sport Italia.

Напомним, ничья против Манчестер Сити принесла Аталанте первое очко в Лиге чемпионов, однако бергамаски продолжают замыкать турнирную таблицу группы С.

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