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Звезда Аталанты отметил неудачный штрафной Малиновского, который мог принести победу над Манчестер Сити

11:37 164 Читати українською
Звезда Аталанты отметил неудачный штрафной Малиновского, который мог принести победу над Манчестер Сити
Йосип Иличич / Getty Images

Хавбек Аталанты Йосип Иличич прокомментировал результат матча 4 тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити (1:1).

49’ Марио Пасалич
 
Рахим Стерлинг 7’
Клаудио Браво 81’
7’ Рахим Стерлинг
49’ Марио Пасалич
81’ Клаудио Браво

"В конце концов, мы вполне могли достичь большего, даже в игре против такой замечательной команды.

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Манчестер Сити хорошо держал мяч в последние несколько минут, также мы сожалеем о шансе, который мы имели со штрафного удара (украинец Руслан Малиновский выполнил стандарт, но пробил слишком слабо и Уокер забрал мяч – прим.). Теперь возвращаемся к выступлениям в чемпионате", – сказал Иличич в комментарии Sky Sport Italia.

Напомним, ничья против Манчестер Сити принесла Аталанте первое очко в Лиге чемпионов, однако бергамаски продолжают замыкать турнирную таблицу группы С.

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Лига чемпионов Йосип Иличич Йосип Иличич Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Украинцы за рубежом Аталанта - Манчестер Сити
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