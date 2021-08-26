"Надеемся, что мы не будем играть в Киеве в середине зимы": директор Баварии назвал главный минус матчей с Динамо
Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич поделился мыслями относительно будущих соперников мюнхенцев в группе Лиги чемпионов.
"Барселона – другая без Месси, но это все еще хорошая команда. Бенфика – клуб традиций, у нее всегда хорошие футболисты. Нам предстоит выполнить интересное задание.
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Надеемся, что нам не придется играть в Киеве в середине зимы. Если говорить серьезно, мы хотим преодолеть эту группу, в идеале – с первого места", – приводит слова Салихамиджич твиттер Bayern & Germany.
Напомним, Динамо попало в квартет E, где соперниками киевлян будут Бавария, Барселона и Бенфика, в составе которой выступает Роман Яремчук.
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