"Барселона – другая без Месси, но это все еще хорошая команда. Бенфика – клуб традиций, у нее всегда хорошие футболисты. Нам предстоит выполнить интересное задание.

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Надеемся, что нам не придется играть в Киеве в середине зимы. Если говорить серьезно, мы хотим преодолеть эту группу, в идеале – с первого места", – приводит слова Салихамиджич твиттер Bayern & Germany.

Напомним, Динамо попало в квартет E, где соперниками киевлян будут Бавария, Барселона и Бенфика, в составе которой выступает Роман Яремчук.

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