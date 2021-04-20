"Если Суперлига все-таки будет создана – украинских клубов мы там не увидим. С другой стороны, без топ-клубов в Лиге чемпионов у наших команд увеличиваются шансы выиграть этот турнир.

"Эта попытка ничем не увенчается": Суркис резко высказался о создании Суперлиги

Сейчас новый формат с 36-ю клубами обещает быть интересным, все гарантированно получат по 10 игр. Но по ходу турнира, конечно, нельзя менять правила. Думаю, в результате найдутся рычаги дискуссий и будет найдено приемлемое решение для всех сторон", – сказал Грозный в комментарии Zbirna.com.

Напомним, в ночь на 19 апреля ряд европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Главным инициатором футбольной революции стал президент Реала Флорентино Перес.

Суперлига официально стартует – ЛЧ и УЕФА под угрозой, новый формат, первые 12 участников и 2 звездных бунтаря