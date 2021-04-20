"Якщо Суперліга все-таки буде створена – українських клубів ми там не побачимо. З іншого боку, без топ-клубів у Лізі чемпіонів у наших команд збільшуються шанси виграти цей турнір.

"Ця спроба нічим не увінчається": Суркіс різко висловився щодо створення Суперліги

Зараз новий формат з 36-ма клубами обіцяє бути цікавим, всі гарантовано отримають по 10 ігор. Але по ходу турніру, звичайно, не можна змінювати правила. Думаю, в результаті знайдуться важелі дискусій і буде знайдено прийнятне рішення для всіх сторін", – сказав Грозний у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, у ніч на 19 квітня низка європейських топ-клубів оголосила про створення Суперліги. Головним ініціатором футбольної революції став президент Реала Флорентіно Перес.

Суперліга Європи стартує офіційно – ЛЧ і УЄФА під загрозою, новий формат, перші 12 учасників і 2 зіркові бунтарі