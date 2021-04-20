Президент Динамо Игорь Суркис уверен, что попытка создать новый турнир для футбольных богачей обречена на провал.

"По моему мнению, это очередная попытка больших клубов поставить свои интересы выше интересов европейского и всего мирового футбола.

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В то же время хотел бы напомнить, что дискуссии о создании Суперлиги идут давно – начиная с конца 90-х годов. Все попытки создать Суперлигу оставались безуспешными.

Почему эта информация вышла накануне заседания Исполкома и Конгресса УЕФА? Ответ, мне кажется, прост – чтобы повлиять на решение относительно реформ европейских клубных турниров после 2024 года. Мне кажется, что эта попытка ничем не увенчается", – сказал Суркис в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, в ночь на 19 апреля несколько европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Главным инициатором футбольной революции стал президент Реала Флорентино Перес.

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