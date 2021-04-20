"Эта попытка ничем не увенчается": Суркис резко высказался о создании Суперлиги
Президент Динамо Игорь Суркис уверен, что попытка создать новый турнир для футбольных богачей обречена на провал.
"По моему мнению, это очередная попытка больших клубов поставить свои интересы выше интересов европейского и всего мирового футбола.
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В то же время хотел бы напомнить, что дискуссии о создании Суперлиги идут давно – начиная с конца 90-х годов. Все попытки создать Суперлигу оставались безуспешными.
Почему эта информация вышла накануне заседания Исполкома и Конгресса УЕФА? Ответ, мне кажется, прост – чтобы повлиять на решение относительно реформ европейских клубных турниров после 2024 года. Мне кажется, что эта попытка ничем не увенчается", – сказал Суркис в комментарии "Футбол NEWS".
Напомним, в ночь на 19 апреля несколько европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Главным инициатором футбольной революции стал президент Реала Флорентино Перес.
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