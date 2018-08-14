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Григорий Суркис: Мне понравился результат, а остальное не имеет значения

15 августа 08:01 3 Читати українською
Григорий Суркис: Мне понравился результат, а остальное не имеет значения
Григорий Суркис / фото из соцсетей

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис прокомментировал победу Динамо Славией в 3-квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"В этом матче мне понравился результат, а остальное не имеет значения. Тяжелая выдалась игра, ведь соперник приличный. В Славии атлетические игроки, которые за счет мелкого фола и не дают разогнать атаки Динамо.

Динамо – Славия – 2:0 – видео голов и обзор матча

Тренерский штаб должен сделать выводы, так как в первом тайме позволяли создавать моменты сопернику, средняя линия выпадала. При счете 2:0 игроки Славии устали и количество наших моментов возросло. Говорят кризис у Цыганкова. Да, он не забил гол, но отдал две голевые передачи.

Поздравляю Динамо и всю Украину. В еврокубках все должны поддерживать украинских представителей, не надо делить на лагеря", –- цитирует Суркиса Football Hub.

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Динамо Киев - Славия Прага: Вторник 14 августа 2018

Динамо Киев
Матч окончен
2 : 0
Славия Прага
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