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Динамо – Славия – видео гола Вербича

19:56 815 Читати українською
Динамо – Славия – видео гола Вербича
Динамо – Славия – видео голов и обзор матча

Динамо побеждает Славию в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Славия.

Беньямин Вербичи открыл счет уже на 11 минуте матча. Цыганков навесил со штрафного, а словенец опередил защитников соперника и отправил мяч в ворота Славии.

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Динамо Киев - Славия Прага: Вторник 14 августа 2018

Динамо Киев

live 90'
2 : 0
Славия Прага
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