Брат президента Динамо Григорий Суркис убежден, что в еврокубках нужно болеть за Шахтер и другие украинские клубы.

– Вы за кого сегодня?

– Как вы считаете?

– За Шахтер.

– Безусловно.

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– Вы понимаете людей, которые болеют не за украинские клубы?

– Я не понимаю людей, которые сейчас не осознают, что если Динамо и Шахтер вместе не будут заботиться о повышении рейтинга нашей ассоциации, то через несколько лет можно будет не рассчитывать на прямую путевку в Лигу чемпионов после победы в чемпионате. Вот и все.

Напомним, накануне "горняки" в первом поединке плей-офф Лиги чемпионов одолели Монако со счетом 1:0. Ответный матч состоится через неделю, 25 августа. Встречу на стадионе Луи ІІ лично посетили оба братья Суркисы.

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