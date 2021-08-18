Григорій Суркіс аргументував, чому вболівав за Шахтар у матчі проти Монако
Брат президента Динамо Григорій Суркіс переконаний, що у єврокубках потрібно уболівати за Шахтар та інші українські клуби.
– Ви за кого сьогодні?
– Як ви вважаєте?
– За Шахтар.
– Безумовно.
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– Ви розумієте людей, які вболівають не за українські клуби?
– Я не розумію людей, які зараз не усвідомлюють, що якщо Динамо і Шахтар разом не будуть дбати про підвищення рейтингу нашої асоціації, то через кілька років можна буде не розраховувати на пряму путівку в Лігу чемпіонів після перемоги в чемпіонаті. Ось і все.
Нагадаємо, напередодні "гірники" у першому поєдинку плей-офф Ліги чемпіонів здолали Монако з рахунком 1:0. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 25 серпня. Зустріч на стадіоні Луї ІІ особисто відвідали обидва брати Суркіси.
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