Брат президента Динамо Григорій Суркіс переконаний, що у єврокубках потрібно уболівати за Шахтар та інші українські клуби.

– Ви за кого сьогодні?

– Як ви вважаєте?

– За Шахтар.

– Безумовно.

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– Ви розумієте людей, які вболівають не за українські клуби?

– Я не розумію людей, які зараз не усвідомлюють, що якщо Динамо і Шахтар разом не будуть дбати про підвищення рейтингу нашої асоціації, то через кілька років можна буде не розраховувати на пряму путівку в Лігу чемпіонів після перемоги в чемпіонаті. Ось і все.

Нагадаємо, напередодні "гірники" у першому поєдинку плей-офф Ліги чемпіонів здолали Монако з рахунком 1:0. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 25 серпня. Зустріч на стадіоні Луї ІІ особисто відвідали обидва брати Суркіси.

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