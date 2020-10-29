"Первый тайм сложился не так, как хотелось. Мы были недостаточно агрессивными, мы не могли получить мяч, а если он к нам попадал, то нам не удавалось играть так, как мы умеем. Важно, что нам удалось забить в первой половине второго тайма – это дало всем толчок.

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Мне очень жаль, что мы дали сопернику преимущество в первой половине матча, ведь хотели победить. Как следствие, нам пришлось отыгрывать два гола. Однако, мы играли самоотверженно весь второй тайм и заслужили это очко. Если бы матч длился дольше, возможно, это была бы победа.

Поражение Ювентуса от Барселоны особо не влияет на нашу подготовку, поскольку каких бы результатов не достигли итальянцы, они будут пытаться в матче в Будапешту обязательно взять три очка. Впереди у нас субботний матч против Фехервара. Только после него мы сосредоточимся на матче против Юве", – цитирует Дибуша официальный сайт Ференцвароша.

Напомним, "фради" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, уступая после первого тайма 0:2, сумели после перерыва сократить счет, а на последней минуте сравнять и спасти, казалось бы, проигранный поединок. Следующий еврокубковый матч Ференцварош также проведет дома – 4 ноября команда Реброва будет принимать туринский Ювентус.

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