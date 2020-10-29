"Перший тайм склався не так, як хотілося. Ми були недостатньо агресивними, ми не могли отримати м’яч, а якщо він до нас потрапляв, то нам не вдавалося грати так, як ми вміємо. Важливо, що нам вдалося забити в першій половині другого тайму – це дало всім поштовх.

Ференцварош – Динамо – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Мені дуже шкода, що ми дали супернику перевагу в першій половині матчу, адже хотіли перемогти. Як наслідок, нам довелося відігрувати два голи. Проте, ми грали самовіддано весь другий тайм і заслужили це одне очко. Якби матч тривав довше, можливо, це була б перемога.

Поразка Ювентуса від Барселони особливо не впливає на нашу підготовку, оскільки яких би результатів не досягли італійці, вони намагатимуться в матчі у Будапешті обов'язково взяти три очки. Попереду у нас суботній матч проти Фехервара. Лише після нього ми зосередимося на матчі проти Юве", – цитує Дібуша офіційний сайт Ференцвароша.

Нагадаємо, "фраді" у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів, поступаючись після першого тайму 0:2, зуміли по перерві скорити рахунок, а на останній хвилині зрівняти і врятувати, здавалося б, програний поєдинок. Наступний єврокубковий матч Ференцварош також проведе вдома – 4 листопада команда Реброва прийматиме туринський Ювентус.

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