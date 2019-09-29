Голкипер Аталанты Спортьелло рассказал о подготовке к встрече с Шахтером в Лиге чемпионов

Вратарь Аталанты Марко Спортьелло поделился своими ожиданиями от встречи с "горняками" в еврокубковом матче.

"В поединке с Шахтером надеемся реабилитироваться за поражение от загребского Динамо. Это был большой удар, который заставляет тебя проснуться.

Гасперини: Аталанта хочет реабилитироваться в матче против Шахтера за разгром от Динамо Загреб в Лиге чемпионов

У нас выдался плохой старт, но в последние две недели мы работали гораздо усерднее, чем обычно, с невероятной самоотдачей. Мы заряжены на встречу на Сан-Сиро", – приводит слова Спортьелло портал Tuttomercatoweb.

Напомним, в первом матче группового этапа Лиги чемпионов бергамцы неожиданно уступили на выезде загребскому Динамо со счетом 0:4. Следующий еврокубковый поединок Аталанта проведет против Шахтера в Милане, 1 октября.

Аталанта з Маліновським знищила Сассуоло, Інтер у меншості переграв Сампдорію: 6-й тур Серії А, матчі суботи