Голкіпер Аталанти Спортьєлло розповів про підготовку до зустрічі з Шахтарем у Лізі чемпіонів

Воротар Аталанти Марко Спортьєлло поділився своїми очікуваннями від зустрічі з "гірниками" у єврокубковому матчі.

"У поєдинку з Шахтарем сподіваємось реабілітуватися за поразку від загребського Динамо. Це був великий удар, який змушує тебе прокинутися.

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У нас видався поганий старт, але в останні два тижні ми працювали набагато старанніше, аніж зазвичай, з неймовірною самовіддачею. Ми заряджені на зустріч на Сан-Сіро", – наводить слова Спортьелло портал Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, у першому матчі групового етапу Ліги чемпіонів бергамці несподівано поступилась на виїзді загребському Динамо з рахунком 0:4. Наступний єврокубковий поєдинок Аталанта проведе проти Шахтаря у Мілані, 1 жовтня.

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