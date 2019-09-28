Гасперини: Аталанта хочет реабилитироваться в матче против Шахтера за разгром от Динамо Загреб в Лиге чемпионов

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини настроен на успешный результат в матче 2-го тура Лиги чемпионов против Шахтера.

"Сейчас мои мысли только о матче против Сассуоло. Возможно, дальше пойдут мысли о матче Лиги чемпионов с Шахтером. Поражение от загребского Динамо сложно принять, мы хотим за него реабилитироваться в следующем матче Лиги чемпионов.

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Мы вернулись к обычному режиму матчей, внесли изменения, добились хороших результатов. Так же будет с Сассуоло и Шахтером. Трудно каждый раз выставлять тот же состав. Те, кто играл против Ромы, еще не тренировались, посмотрим, кто сыграет", – поделился Гасперини в комментарии Calciomercato.

Напомним, матч Аталанта – Шахтер состоится 1-го октября, начало в 19:55.

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