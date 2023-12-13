В своём юбилейном 700-м матче в профессиональном футболе на клубном уровне вратарю Баварии Мануэлю Нойеру удалось сохранить свои ворота на замке. Благодаря голу Кингсли Комана в середине второго тайма мюнхенская команда одержала девятую выездную победу в групповом этапе ЛЧ подряд, что является европейским рекордном. Также Бавария увеличила свою беспроигрышную серию на этом этапе турнира до 40 матчей (36 побед и 4 ничьих), что также является рекордом. Феноменально!

Манчестер Юнайтед вылетел из еврокубков после поражения от Баварии, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов

В то же время "Красные дьяволы" пропустили 15 мячей в групповом этапе ЛЧ этого сезона. Это - самый высокий показатель команды из АПЛ за всю историю турнира. Помимо поражения и вылета из еврокубков команда Эрика Тен Хага потеряла из-за травм двух защитников, Гарри Магуайра и Люка Шоу. А впереди в соперниках у команды – грозный Ливерпуль...