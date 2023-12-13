У своєму ювілейному 700-му матчі в професійному футболі на клубному рівні воротарю Баварії Мануелю Нойєру вдалося зберегти свої ворота на замку. Завдяки голу Кінгслі Комана в середині другого тайму мюнхенська команда здобула дев'яту виїзну перемогу в груповому етапі ЛЧ поспіль, що є європейським рекордном. Також Баварія збільшила свою безпрограшну серію на цьому етапі турніру до 40 матчів (36 перемог і 4 нічиїх), що також є рекордом. Феноменально!

Манчестер Юнайтед вилетів з єврокубків після поразки від Баварії, посівши останнє місце в групі Ліги чемпіонів

Водночас "Червоні дияволи" пропустили 15 м'ячів у груповому етапі ЛЧ цього сезону. Це – найвищий показник команди з АПЛ за всю історію турніру. Крім поразки і вильоту з єврокубків команда Еріка Тен Хага втратила через травми двох захисників, Гаррі Магуайра і Люка Шоу. А попереду в суперниках у команди – грізний Ліверпуль...