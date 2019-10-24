Настоящее возвращение Окслейд-Чемберлена в видеообзоре матча Генк – Ливерпуль

Английский Ливерпуль разгромил бельгийский Генк в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Больше всего к успеху мерсисайдцев причастен Алекс Окслейд-Чемберлен, который провел лучший матч после восстановления от тяжелой травмы. В первом тайме англичанин неожиданно для голкипера точно пробил метров с 20-ти. А на старте второй половины игры Окс исполнил настоящий шедевр, пробив шведой после паса Фирмино.

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Довершили разгром Генка Садио Мане и Мохамед Салах, да еще и ассистировали друг другу. Сначала египтянин пасом из глубины вывел сенегальца на свидание с кипером, а потом уже сам Салах разобрался с центрбеками и забил с близкого расстояния. Единственным утешением вечера для фанатов "горняков" стал гол престижа от Одея под занавес поединка.

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