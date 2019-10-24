toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ - КОПЕНГАГЕН СЕНТ-ЭТЬЕН - АЛЕКСАНДРИЯ СЛАВИЯ ПРАГА - БАРСЕЛОНА

Настоящее возвращение Окслейд-Чемберлена в видеообзоре матча Генк – Ливерпуль

09:38 127 Читати українською
Настоящее возвращение Окслейд-Чемберлена в видеообзоре матча Генк – Ливерпуль
Алекс Окслейд-Чемберлен (с мячом) / ФК Ливерпуль

Английский Ливерпуль разгромил бельгийский Генк в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

88’ Стивен Одей
 
Алекс Окслейд-Чемберлен 2’
Алекс Окслейд-Чемберлен 57’
Садио Мане 77’
Мохамед Салах 87’
2’ Алекс Окслейд-Чемберлен
57’ Алекс Окслейд-Чемберлен
77’ Садио Мане
87’ Мохамед Салах
88’ Стивен Одей

Больше всего к успеху мерсисайдцев причастен Алекс Окслейд-Чемберлен, который провел лучший матч после восстановления от тяжелой травмы. В первом тайме англичанин неожиданно для голкипера точно пробил метров с 20-ти. А на старте второй половины игры Окс исполнил настоящий шедевр, пробив шведой после паса Фирмино.

Интер – Боруссия Д – 2:0 – видео голов и обзор матча

Довершили разгром Генка Садио Мане и Мохамед Салах, да еще и ассистировали друг другу. Сначала египтянин пасом из глубины вывел сенегальца на свидание с кипером, а потом уже сам Салах разобрался с центрбеками и забил с близкого расстояния. Единственным утешением вечера для фанатов "горняков" стал гол престижа от Одея под занавес поединка.

Лига чемпионов: Интер уверенно одолел Боруссию Д, Наполи перестрелял Зальцбург, Ливерпуль разгромил Генк

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Генк – Ливерпуль: фанаты гостей изобразили на баннере Ориджи с большим пенисом – клуб не оценил шутку
07:30
337
Теги
Лига чемпионов Видеоновости Алекс Окслейд-Чемберлен Алекс Окслейд-Чемберлен Ливерпуль Ливерпуль Генк Генк Генк - Ливерпуль
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо – Копенгаген: анонс матча Лиги Европы
    Ліга Європи — 08:00312 Динамо – Копенгаген: анонс матча Лиги Европы
9
час
:
23
мин
Динамо Киев
22:00
Копенгаген
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук