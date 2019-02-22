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Годин признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

13:59 13 Читати українською
Годин признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Диего Годин / Соцсети

УЕФА определился, кому вручить звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Защитник Атлетико Диего Годин стал лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Уругвайский центрбек в матче Атлетико против Ювентуса забил второй гол своей команды, благодаря чему "матрасники" победили со счетом 2:0.

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В лидерской гонке Годин оставил позади форварда Манчестер Сити Рахима Стерлинга, хавбека Баварии Тьягу Алькантару и защитника Лиона Джейсона Денаера.

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Атлетико - Ювентус: Среда 20 февраля 2019

Атлетико
Матч окончен
2 : 0
Ювентус
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Лига чемпионов Атлетико - Ювентус Диего Годин Диего Годин Атлетико Атлетико
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