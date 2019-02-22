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Гендиректор Интера Маротта: Считаю, что вскоре сможем официально объявить о переходе Година

08:00 37 Читати українською
Гендиректор Интера Маротта: Считаю, что вскоре сможем официально объявить о переходе Година
Диего Годин / ФК Атлетико

Генеральный директор Интера Джузеппе Маротта рассказал о переходе Диего Година и о ситуации вокруг Икарди.

"Я очень счастлив, что мы находимся на финальной стадии переговоров с Годином. Также было очень приятно видеть, как он забил вчера. Скажу только, что я очень оптимистичен и считаю, что вскоре мы сможем сделать официальное заявление.

Годин прошел медосмотр для Интера

Икарди? Мы не знаем, когда он вернется. Кажется, в СМИ об этой ситуации знают больше, чем мы. Мы ждем его, и мне нечего добавить. Мы надеемся, что он скорее залечит свое колено и вернется в игру", – цитирует Маротту Sky Sport Italia.

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В текущем сезоне в активе Година 27 матчей за Атлетико во всех турнирах, центральный защитник забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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