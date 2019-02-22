Гендиректор Интера Маротта: Считаю, что вскоре сможем официально объявить о переходе Година

Генеральный директор Интера Джузеппе Маротта рассказал о переходе Диего Година и о ситуации вокруг Икарди.
"Я очень счастлив, что мы находимся на финальной стадии переговоров с Годином. Также было очень приятно видеть, как он забил вчера. Скажу только, что я очень оптимистичен и считаю, что вскоре мы сможем сделать официальное заявление.
Годин прошел медосмотр для Интера
Икарди? Мы не знаем, когда он вернется. Кажется, в СМИ об этой ситуации знают больше, чем мы. Мы ждем его, и мне нечего добавить. Мы надеемся, что он скорее залечит свое колено и вернется в игру", – цитирует Маротту Sky Sport Italia.
Атлетико нашел замену Годину в Гремио
В текущем сезоне в активе Година 27 матчей за Атлетико во всех турнирах, центральный защитник забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.