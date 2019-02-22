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Годін визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів

13:57 396 Читать на русском
Годін визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Дієго Годін / Соцмережі

УЄФА визначився, кому вручити звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.

Захисник Атлетіко Дієго Годін став найкращим футболістом тижня у Лізі чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Акції Ювентуса впали на 11% після поразки від Атлетіко

Уругвайський центрбек у матчі Атлетіко проти Ювентуса забив другий гол своєї команди, завдяки чому "матрацники" перемогли з рахунком 2:0.

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У лідерській гонці Годін залишив позаду форварда Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга, хавбека Баварії Тьягу Алькантару та захисника Ліона Джейсона Денаєра.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуВанда Метрополітано (Мадрид)

Атлетіко - Ювентус: Середа 20 лютого 2019

Атлетіко
Матч завершено
2 : 0
Ювентус
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Теги
Ліга чемпіонів Атлетіко - Ювентус Дієго Годін Дієго Годін Атлетіко Атлетіко
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