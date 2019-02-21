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Акции Ювентуса упали на 11% после поражения от Атлетико

20:43 79 Читати українською
Акции Ювентуса упали на 11% после поражения от Атлетико
Акции Ювентуса упали на 11% после поражения от Атлетико

Ювентус потерял в цене после поражения в 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико.

Цена акций Ювентуса упала на 11 процентов после проигранного матча против Атлетико в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает издание Calcio e Finanza.

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Утром 20 февраля цена на 1 акцию Ювентуса составляла 1,45 евро, а уже через сутки стоимость одной акции упала до 1,29 евро.

Издание сообщает, что туринцы потеряют 10,5 миллионов евро, если не пройдут в следующий раунд самого престижного клубного турнира Европы.

Атлетико уверенно переиграл Ювентус и сделал заявку на выход в четвертьфинал

Напомним, первый поединок закончился со счетом 2:0 в пользу Атлетико. Ответный матч состоится 12 марта.

Лига чемпионов1/8 финалаВанда Метрополитано (Мадрид)

Атлетико - Ювентус: Среда 20 февраля 2019

Атлетико
Матч окончен
2 : 0
Ювентус
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Ювентус Ювентус Атлетико - Ювентус Лига чемпионов
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