Акции Ювентуса упали на 11% после поражения от Атлетико

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Айнтрахт – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги Европы – как это было
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Динамо – Олимпиакос: онлайн-трансляция матча 1/16 Лиги ЕвропыЛига Европы — 21:50 5242
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Динамо – Олимпиакос: греческие СМИ нашли ахиллесову пяту у команды Хацкевича перед матчем ЛЕЛига Европы — 19:15 452
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"Він приховував свій діагноз". Унікальна кар'єра і трагічна смерть першого українця у чемпіонаті ТуреччиниОвертайм — 16:30 910