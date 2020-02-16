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Сумасшедшая перестрелка с восемью голами в видеообзоре матча Амьен – ПСЖ

06:30 133 Читати українською
Сумасшедшая перестрелка с восемью голами в видеообзоре матча Амьен – ПСЖ
Амьен – ПСЖ – 4:4 – видео голов и обзор матча

ПСЖ сенсационно не смог справиться с Амьеном (4:4) в 25 туре Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор матча.

 

Аутсайдер чемпионата сполна воспользовался провалами обороны парижан, отгрузив три гола еще в первом тайме. Эррера успел сократить отставание, дав надежду на камбек после перерыва.

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Команда Тухеля устроила настоящий штурм ворот соперника, а главным оружием стали угловые. Юный защитник Куасси дважды оставался без опеки в сердце штрафной – 3: 3. Икарди замкнул удобный пас на пустые ворота и, казалось, похоронил надежды Амьена на очки. Впрочем, скромные хозяева также показали свой характер. Гирасси оформил дубль в компенсированное время и спас ничью для своей команды.

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