Сумасшедшая перестрелка с восемью голами в видеообзоре матча Амьен – ПСЖ

ПСЖ сенсационно не смог справиться с Амьеном (4:4) в 25 туре Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор матча.

Аутсайдер чемпионата сполна воспользовался провалами обороны парижан, отгрузив три гола еще в первом тайме. Эррера успел сократить отставание, дав надежду на камбек после перерыва.

ПСЖ без Неймара и Мбаппе потерял очки в сумасшедшем матче камбеков – 17-летний защитник едва не стал героем Парижа

Команда Тухеля устроила настоящий штурм ворот соперника, а главным оружием стали угловые. Юный защитник Куасси дважды оставался без опеки в сердце штрафной – 3: 3. Икарди замкнул удобный пас на пустые ворота и, казалось, похоронил надежды Амьена на очки. Впрочем, скромные хозяева также показали свой характер. Гирасси оформил дубль в компенсированное время и спас ничью для своей команды.