ПСЖ без Неймара и Мбаппе потерял очки в сумасшедшем матче камбеков – 17-летний защитник едва не стал героем Парижа

Субботняя программа 25 тура чемпионата Франции началась с перестрелки между Амьеном и ПСЖ (4: 4).

Лига 1, 25 тур

Амьен – ПСЖ – 4:4

Голы: Гирасси, 5, 90+1, Какута, 29 Диабате, 40 – Эррера, 45, Куасси, 60, 65, Икарди, 74

Хозяева шокировали действующих чемпионов, оформив три гола за 40 минут первого тайма. Особенно проваливался центр защиты парижан, который позволял игрокам Амьена расстреливать Наваса из пределов штрафной. Если неуверенную игру 17-летнего Ньянзу Куасси еще можно списать на недостаток опыта, то капитану Тьягу Силве явно стоит волноваться насчет своей формы.

Неймар рискует продолжить свое "проклятие" 1/8 финала Лиги чемпионов – Тухель шокировал новостями о состоянии бразильца

Надежды на камбэк ПСЖ возродились перед свистком на перерыв – Эррера замкнул дальнюю штангу после подачи углового. Амьен не усвоил урок и хаос после стандартов продолжился. Юный Куасси просто доминировал на "втором этаже". Две одинаковые подачи с углового на 17-летнего защитника, ошибки голкипера на выходах, и на табло светится счет 3:3.

Команде Тухеля этого было мало, и через 20 минут Икарди забил четвертый мяч. Казалось, что победа уже никуда не денется, однако Амьен нашел силы ответить. Гирасси начал это безумие, он же его и закончил в компенсированное время – 4:4. Ничья не слишком повлияла на лидерские позиции ПСЖ в чемпионате, а вот Амьен остался в зоне вылета – 19 место.

Монако, обыграв Монпелье, одержал третью победу подряд и приблизился к лидерам