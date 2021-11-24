"Мы уверены, знаем, что нужно делать, отдаем себе отчет в том, что нам нужна только победа. Важно продемонстрировать на футбольном поле все то, что тренер говорил и требовал от нас, что мы на днях отрабатывали на тренировках.

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Главная и единственная цель – победить. Надеемся, что привезем в Киев положительный результат и сможем пройти дальше, для нас это очень важно.

Тренировки всегда закладывают фундамент в зависимости от будущего соперника. Мистер хорошо знает миланский Интер, играющий в три центральных защитника. Мы уже подготовили тактическую схему и действия на матч, постараемся реализовать задуманное на поле.

Правда ли, что из-за тренировки команда даже немного опоздала на самолет перед вылетом в Милан? У нас всегда достаточно длительные тренировки, а наш наставник очень требователен. Но так и нужно, чтобы игроки поняли идеи и могли реализовать их. Благодаря усердной работе мы уже хорошо чувствуем и понимаем друг друга и демонстрируем это в игре.

Раньше я играл несколько раз против Интера в чемпионате Италии, так что, можно сказать, хорошо знаю эту команду. Конечно, если понадобятся мои советы и подсказки, с радостью поделюсь ими. В любом случае важно слушать и тренера, и своих партнеров, чтобы было лучшее взаимопонимание", – сказал Марлон в комментарии Shakhtar News.

Напомним, поединок между итальянской и украинской командами состоится сегодня, 24 ноября. Начало встречи в 19:45.

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