Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби определился со списком игроков, которые смогут сыграть против Интера в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Горняки" вылетели в Милан на игру с Интером – в заявку команды вошли 23 игрока, сообщает официальный твиттер клуба. Добавим, что впервые за долгое время сможет сыграть Евгений Коноплянка.

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Голкиперы: Шевченко, Пятов, Трубин.

Защитники: Додо, Витао, Марлон, Кривцов, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь.

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Педриньо, Коноплянка.

Нападающие: Сикан, Фернандо.

К слову, матч текущего розыгрыша ЛЧ Интер – Шахтер состоится в среду, 24 ноября, на Сан-Сиро. Команде Роберто Де Дзерби нужна только победа. В противном случае "горняки" потеряют любые шансы на еврокубковую весну.

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