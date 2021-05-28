У тренерского штаба "горожан" во главе с Хосепом Гвардиолой появились кадровые проблемы за день до решающего матча ЛЧ.

Гюндоган досрочно покинул тренировку Манчестер Сити перед финалом ЛЧ против Челси, информирует журналист Фред Кальдейра.

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Причиной стало повреждение немецкого хавбека. Илкай почувствовал дискомфорт в мышцах бедра. Для Хосепа это не лучшие новости, ведь Гюндоган является важным винтиком в нынешнем Сити. В сезоне 2020/21 он сыграл 45 матчей во всех турнирах, отметившись 17-ю голами и 5-ю ассистами.

К слову, решающий поединок Лиги чемпионов состоится уже завтра, 29 мая. Стартовый свисток на Эстадио ду Драгау прозвучит в 22:00.

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