Тухель пародировал Гвардиолу, развлекая игроков Челси – порция позитива от тренера лондонцев накануне финала ЛЧ
Наставник Челси Томас Тухель поддерживает хорошее настроение в своем коллективе перед ответственным матчем сезона.
Делегация лондонского клуба находится в Португалии и активно готовится к поединку с Манчестер Сити.
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Кроме физических тренировок, наставник "синих" также заботится и о настроении своих подопечных. Издание The Sun опубликовало смешное видео, где Тухель активно жестами имитирует поведение своего оппонента Хосепа Гвардиолы. Немец остановил свой перфоманс, только когда заметил, что его снимают, и приветливо помахал в камеру.
Напомним, уже 29 мая состоится ключевой матч Лиги чемпионов Манчестер Сити – Челси.
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