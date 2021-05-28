Делегация лондонского клуба находится в Португалии и активно готовится к поединку с Манчестер Сити.

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Кроме физических тренировок, наставник "синих" также заботится и о настроении своих подопечных. Издание The Sun опубликовало смешное видео, где Тухель активно жестами имитирует поведение своего оппонента Хосепа Гвардиолы. Немец остановил свой перфоманс, только когда заметил, что его снимают, и приветливо помахал в камеру.

Напомним, уже 29 мая состоится ключевой матч Лиги чемпионов Манчестер Сити – Челси.

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