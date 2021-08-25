"Трудно. Мы оставили все свои сердца на поле, но, к сожалению, этого было недостаточно, чтобы сделать последний шаг в групповой этап Лиги чемпионов.

Проход Яремчука и Ко в групповой этап ЛЧ в видеообзоре матча ПСВ – Бенфика

Мне очень жаль, что мы не смогли достичь нашей великой цели, ради которой так много работали. Спасибо фанатам за то, что подгоняли нас вперед на протяжении всего матча!" – написал Гётце на своей странице в Твиттере.

Напомним, ПСВ вчера не сумел обыграть Бенфику (0:0) в рамках ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов и вылетел из турнира.

Бенфика в меньшинстве удержала ничью с ПСВ и прошла в групповой этап ЛЧ по итогам двух матчей – Яремчук сыграл 61 минуту