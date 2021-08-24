Бенфика выиграла домашнюю встречу против ПСВ со счетом 2:1, однако второй тайм на Да Луж португальские болельщики хотели бы забыть. Нидерландцы полностью переиграли "орлов" и лишь чудом не вывезли ничью, поэтому в Эйндховене фаворитом пары считались подопечные Ругера Шмидта. Немецкий коуч даже не стал вносить изменения в состав, а вот Жезуш провел ротацию – вместо Диогу Гонсалвеша на правом фланге обороны вышел Жилберту, а Пицци в атаке заменил Таарабт. Яремчук вышел в основу в четвертом матче подряд.

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Хозяева сразу со стартовым свистком захватили инициативу, быстро усадив Вериссимо на желтую карточку (Лукас придержал Гакпо двумя руками). ПСВ держал мяч и ничего не позволял Бенфике первые 15 минут, однако комбинациям не хватало продвижения и остроты. Они появились в середине первого тайма: уже на 17-й минуте Гакпо мог выйти один на один с Влаходимосом (голкипер опередил Коди), на 23-й Макс завершил позиционную атаку выстрелом из левого угла штрафной (в руки вратарю) , а на 26-й Рамальо замыкал подачу Макса со стандарта на дальнюю штангу – защитник пробил неточно, да еще и в офсайд попал.

Бенфика смогла несколько успокоить игру в этот период, но контригры у гостей не было. Впрочем, на 28-й минуте именно они могли открыть счет в результате прорыва Таарабта в штрафную – там португальцы несколько раз обыгрались друг с другом (Яремчук принял участие в моменте) и выиграли все подборы. В конце концов, все завершилось ударом Рафы Силвы метров с пяти с рикошетом. Выше ворот! ПСВ моментально ответил подачей Гетце с правого фланга на Гакпо с отскоком мяча на левый край штрафной. Макс выстрелил оттуда в ближний угол, но попал во внешнюю сторону сетки!

Еще через две минуты игровая ситуация круто изменилась: центрбэк Вериссимо в борьбе с Гакпо заехал ему локтем в лицо и получил вторую желтую – Бенфика осталась в меньшинстве! Жезуш, однако, не стал снимать кого-то из форвардов ради нового защитника, за что едва не поплатился. Уже на 35-й минуте Мадуеке имел возможность вывести ПСВ вперед, сместившись с правого фланга в центр и закрутив мяч под дальнюю штангу (немного неточно), а на 42-й он же получил проникающий пас от Захави, оттер от себя Отаменди и оказался прямо перед Влаходимосом – быть бы голу, если бы голкипер не парировал удар низом.

Второй тайм Бенфика начала в том же составе, но на 55-й минуте Вертонген таки вышел на поле, сменив Таарабта. При этом команда держалась более-менее спокойно – португальцы даже угловые зарабатывали, а у ПСВ на первых минутах не получалось хоть как-то обострить игру. На 58-й "орлы" вообще могли открыть счет в результате обрезки Мадуеке и контратаки 2-в-1 – ее разгонял Яремчук, но Романа несколько оттеснили вправо. Нападающий завершил перспективный момент дальним выстрелом выше ворот, а еще через три минуты отправился на "банку". Вместо украинца выпустили Рамуша.

У эйндховенцев долго ничего не получалось, однако на 62-й минуте они потеряли фантастический момент – Гакпо ворвался на правый край штрафной и выкатил прострельную передачу на Захави, которому оставалось попасть в пустые ворота метров с пяти, однако Эран попал в перекладину! После этого эпизода ициниатива вернулась к хозяевам.

В середине второго тайма они давили не останавливаясь, закрыв Бенфику на ее трети поля. Правда, темп нидерландцев постоянно сбивался через кучу замен в составе обеих команд, поэтому за этот период у ПСВ можно вспомнить только два удара – на 73-й минуте Сангаре метров с 22-с выстрелил в правый нижний угол, а на 77-й Гакпо пробил с дальней дистанции под перекладину. В обоих случаях "орлов" выручил Влаходимос. Свежие же нападающие же ничем не помогали Бенфике.

В заключительной части встречи ПСВ навалился на португальцев всеми силами. Хозяевам необходимо было забить всего один гол – и они создали достаточно моментов, чтобы сделать это, однако голкипер "орлов" стоял насмерть. В частности, он спас на 86-й минуте, выполнив двойной сейв после врывания Вертессена на правый край штрафной и ударов с близкой дистанции, а на 88-й он же взял выстрел Захави метров с 20-ти по центру.

В компенсированное время хозяева имели и штрафные, и опасные подачи, но Бенфика держалась. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью, в результате которой португальцы прорвались в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА!

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