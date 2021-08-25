Півзахисник ПСВ Маріо Гьотце відреагував на невтішний підсумок протистояння з Бенфікою у кваліфікації ЛЧ.

"Важко. Ми залишили всі свої серця на полі, але, на жаль, цього було недостатньо, щоб зробити останній крок до групового етапу Ліги чемпіонів.

Прохід Яремчука і Ко до групового етапу ЛЧ у відеоогляді матчу ПСВ – Бенфіка

Мені дуже шкода, що ми не змогли досягти нашої великої мети, заради якої так багато працювали. Дякую фанатам за те, що підганяли нас уперед протягом усього матчу!" – написав Гьотце на своїй сторінці у Твіттер.

Нагадаємо, ПСВ вчора не зумів обіграти Бенфіку (0:0) в рамках матчу відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів і вилетів із турніру.

Бенфіка у меншості втримала нічию з ПСВ, прорвавшись у груповий етап ЛЧ за сумою двох матчів – Яремчук зіграв 61 хвилину